Cursos gratuitos de culinária estão com inscrições abertas em Cachoeiro

A Prefeitura de Cachoeiro, em parceria com o programa Qualificar ES do Governo do Espírito Santo, está com inscrições abertas para três cursos gratuitos de qualificação profissional na área de culinária. As aulas serão realizadas na Comunidade Nossa Senhora da Penha, no Bairro Doutor Luiz Tinoco (BNH de Cima), entre os dias 30 de maio e 28 de julho.

Leia também: Precisando de emprego? Sine Anchieta oferece 34 vagas nesta terça (21)

São 32 vagas disponíveis para cada curso. As aulas de bolos e suas variações serão de terça a quinta-feira, das 8h às 12h, com vagas exclusivas para mulheres. Já no curso de preparação de salgados, as aulas se mantêm nos mesmos dias da semana, porém, no turno vespertino, de 13h às 17h. Por último, o curso de pizzaiolo terá aulas noturnas, das 19h às 22h, também de terça a quinta-feira.

Para se inscrever, os interessados devem ter idade mínima de 16 anos, residir em Cachoeiro de Itapemirim e ser alfabetizado (saber ler e escrever). As inscrições podem ser feitas presencialmente na Comunidade Nossa Senhora da Penha, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, até o dia 28 de maio.

A secretária municipal de Cidadania, Trabalho e Direitos Humanos, Thatiane Cardoso de Assis da Silva falou sobre a importância da oferta de cursos de qualificação gratuitos para os moradores de Cachoeiro. “Os cursos são uma ótima oportunidade para quem deseja se profissionalizar na área de culinária e conquistar sua independência financeira. Ter uma qualificação profissional é fundamental tanto para o desenvolvimento pessoal, quanto para a inserção no mercado de trabalho e, consequentemente, impacta diretamente na geração de emprego e renda das pessoas”, afirmou.

Os cursos terão carga horária total de 120 horas e serão ministrados por profissionais qualificados. Ao final do curso, os participantes receberão um certificado de conclusão.

Serviço:

Cursos: bolos e suas variações (Vagas somente para mulheres), preparação de salgados e pizzaiolo

Inscrições: abertas até 28 de maio

Horário: 8h às 17h

Local: Comunidade Nossa Senhora da Penha, Av. Alan Kardec, 68, Bairro Doutor Luiz Tinoco (BNH de Cima)