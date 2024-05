De olho na Prefeitura de Apiacá, Márcio Keres confirma pré-candidatura

O ex-vereador por quatro mandatos em Apiacá, Márcio José de Melo Chierici (PSB), confirmou sua pré-candidatura na tarde desta sexta-feira (10), ao portal AQUINOTICIAS.COM. Márcio também foi secretário de Governo do atual prefeito, Fabrício do Posto (PP).

“Coloco meu nome à disposição para a prefeitura de Apiacá porque amo nossa cidade. Durante meus quatro mandatos como vereador, sempre busquei o melhor para nossos cidadãos. Implementei projetos de infraestrutura, educação e saúde que beneficiaram diretamente a vida das pessoas”, disse.

Com uma visão futuristica, Márcio menciona ter uma proposta de transformação para o município. “Apiacá merece prosperar. Quero transformar nossa cidade em um local atrativo para investimentos, gerando empregos e garantindo uma melhor qualidade de vida para todos. Conheço cada canto do município e acredito que, juntos, podemos alcançar grandes realizações.

Buscando fortalecer suas bases eleitorais, o pré-candidato ressalta que está mantendo ao seu lado partidos comprometidos com o desenvolvimento da cidade.

“Estou ao lado de partidos comprometidos com o desenvolvimento de Apiacá. Partidos como o PSB, partido do nosso Governador Renato Casagrande, e com o apoio do União Brasil, PT, PCdoB, PV, MDB, PSDB, PSD e Podemos. Com o respaldo dessas forças políticas, buscarei sempre o melhor para nossa comunidade”, frisa o pré-candidato.