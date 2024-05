“Precisamos de políticas públicas”, diz pré-candidato do PT em Brejetuba

José Maria de Sousa, mais conhecido como Zé Maria do Sindicato, é o pré-candidato do PT, em Brejetuba.

O agricultor e atual diretor financeiro do Sindicato dos Trabalhadores Ruais para os municípios de Afonso Cláudio, Laranja da Terra e Brejetuba, é a posta do Partido dos Trabalhadores na cidade de maior coagem de café do mundo.

Em uma pré-candidatura, que até então é “puro-sangue”, Zé Maria menciona que estão abertos ao diálogo. Envolvido com o esporte no município, o sindicalista destaca que sempre esteve à frente de comunidades religiosas.

“Brejetuba é uma cidade agrícola, por isso, é preciso pessoas que representem a agricultura familiar no executivo para executar políticas públicas que favorecem toda a população brejetubense,” comenta o pré-candidato.

Pré-candidatos

Até o momento, em Brejetuba, apenas três pré-candidatos haviam lançado suas pré-candidaturas. O atual prefeito que vem em busca da reeleição, Levi da Mercedinha (PDT), Romério Bandaró (Progressitas) e Everaldo Martinuzzo (União Brasil).