Debate sobre recursos hídricos em defesa do bem-estar social no Sul ES

Com o objetivo de contribuir para as reflexões sobre questões relacionadas ao meio ambiente e cumprindo o seu compromisso de ser parceira da sociedade na preservação ambiental, a BRK em Cachoeiro de Itapemirim participou na última sexta-feira, 26 de abril, de painel no Fórum da Coordenadoria Regional das Bacias Hidrográficas do Rio Itapemirim e Rio Itabapoana – Ministério Público do Espírito Santo, em Venda Nova Imigrante. O evento trouxe discussões em torno do tema “Pensar os recursos hídricos em defesa da vida e do bem-estar social”.

O diretor da BRK Marcos Mendanha foi um dos debatedores do painel “Recursos Hídricos, Saneamento, Ordenamento Territorial e Desenvolvimento Rural: Percepções de Sustentabilidade para Uso e Conservação da Água”. O painel teve como moderadora a promotora de Justiça de Venda Nova do Imigrante, Dra. Adriana Dias Paes Ristori, e ainda contou com a presença dos debatedores, Wesley Mendes, vice-presidente da Federação da Agricultura e Pecuária do Espírito Santo (FAES); e Douglas Luiz Vaz da Silva, presidente do Sindicato da Indústria da Construção Civil do Espírito Santo (Sinduscon).

“Como concessionária responsável pelos serviços de água e esgoto em Cachoeiro de Itapemirim, atuamos de forma determinada para contribuir com o debate, além de desempenhar o nosso papel, somando com as boas práticas sustentáveis para o presente e o futuro dos recursos hídricos e do planeta”, ressalta o diretor da BRK.

Essa atuação, enfatizou, ocorre com foco no alcance da excelência das atividades da concessionária, com respeito ao meio ambiente e promoção da qualidade de vida, da saúde e do bem-estar da população.