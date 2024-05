Denúncias levam PM a residência do tráfico em São José do Calçado

Denúncias anônimas levaram policiais militares a uma residência do tráfico de drogas no bairro Niterói, em São José do Calçado, na noite da última terça-feira (7). Um jovem, de 25 anos, foi preso.

De acordo com a PM, os militares receberam várias denúncias anônimas sobre o tráfico de drogas na região. Sendo assim, em determinado momento, os policiais visualizaram dois suspeitos no portão de uma residência, onde um deles fugiu do local e outro entrou na residência.

No entanto, o suspeito foi alcançado e abordado e, com ele, os policiais encontraram três pedras de Crack. Na abordagem, os militares visualizaram um terceiro suspeito, que fugiu pulando uma das janelas da residência, com aproximadamente três metros de altura, não sendo possível alcança-lo.

No interior da residência, foi encontrado outras 353 pedras pequenas e uma pedra maior de Crack, gilettes e sacolas plásticas utilizadas para embalo das drogas.

Diante disso, todo o material foi apreendido e o suspeito, de 25 anos, recebeu voz de prisão e foi encaminhado à 6ª Delegacia Regional de Alegre.