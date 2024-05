Detran|ES: operação flagra mais de 200 infrações de trânsito em Cachoeiro

Uma ação integrada de fiscalização de trânsito do Detran|ES, tirou dois motoristas alcoolizados das vias públicas de Cachoeiro de Itapemirim na noite do último sábado (11). Outros 127 condutores se recusaram a ser submetidos ao teste e foram autuados com as mesmas penalidades, incorrendo em infração gravíssima, multa de R$ 2.934,70 e suspensão do direito de dirigir por 12 meses.

A operação foi mais uma ação do movimento Maio Amarelo para prevenção de sinistros de trânsito (acidentes) e conscientização dos condutores promovida pelo Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (Detran|ES), por meio da Gerência de Fiscalização de Trânsito do órgão, em parceria com o Batalhão de Trânsito da Polícia Militar (BPTran).

Durante a operação, realizada na Avenida Beira Rio, foram abordados 283 automóveis, 120 motocicletas e 29 veículos como taxi ou transporte por aplicativo e foram confeccionados 232 Autos de Infração de Trânsito por condutas proibidas pela legislação de trânsito. Ao todo, foram realizados 305 testes de alcoolemia (bafômetro), 127 condutores se recusaram a fazer o teste e dois tiveram a embriaguez constatada no equipamento.

O gerente de Fiscalização de Trânsito do Detran|ES, Jederson Lobato, destacou a importância de a fiscalização estar presente em todo o Estado e fez um alerta para os condutores. “Levar a fiscalização de trânsito especializada do Detran e do Bptran aos municípios fora da Região Metropolitana da Grande Vitória é importante para reforçar a abrangência da legislação de trânsito e para evitar que se fomente uma ideia de que em determinados lugares há maior tolerância com desrespeito às leis de trânsito. Os números dessa ação reforçam por si só a importância de intensificar a fiscalização e de que os condutores repensem suas condutas e deixem de beber e dirigir ou irão sofrer as consequências de seus atos, sejam administrativas ou criminais”, alertou.

Também foram flagradas infrações que comprometem a segurança do próprio condutor e de outros nas vias e outras relacionadas ao não cumprimento das obrigatoriedades do condutor ou proprietário do veículo como: conduzir o veículo com licenciamento atrasado; dirigir veículo sem possuir habilitação; permitir ou entregar veículo a pessoa não habilitada; dirigir com a validade de CNH vencida há mais de 30 dias; permitir que pessoa com CNH vencida há mais de 30 dias conduza veículo; conduzir sem equipamento obrigatório ou com equipamento obrigatório ineficiente ou inoperante; dirigir o veículo usando calçado que não se firme nos pés ou comprometa utilização dos pedais; dirigir veículo sem possuir cursos específicos obrigatórios; dirigir veículo com suspensão do direito de dirigir; deixar o passageiro de usar o cinto de segurança; desobedecer às ordens dos agentes de trânsito; conduzir o veículo em mau estado de conservação, comprometendo a segurança, entre outras.

Além da fiscalização, a equipe de educação de trânsito do Detran|ES também realizou abordagens educativas com os condutores, motociclistas, ciclistas e pedestres para reforçar a importância de adotar comportamentos seguros no trânsito.

Abaixo os dados completos da Operação Lei Seca do sábado (11):

Veículos abordados: 432

Testes de alcoolemia (bafômetro): 305

Recusa ao teste de alcoolemia: 127

Embriaguez: 02

Autos de infração confeccionados: 232

Principais autuações:

Recusa ao teste de alcoolemia (bafômetro): 127

Licenciamento atrasado: 34

Condutores sem Habilitação: 18

Permitir ou entregar veículo a pessoa não habilitada: 14

Condutores com CNH vencida há mais de 30 dias: 08

Conduzir o veículo sem equipamento obrigatório: 05

Permitir condução do veículo à pessoa com CNH vencida há mais de 30 dias: 04

Conduzir o veículo com equipamento obrigatório ineficiente/inoperante: 04

Dirigir usando calçado que não se firme nos pés ou comprometa utilização dos pedais: 03

Dirigir sem possuir cursos específicos obrigatórios: 02

Dirigir veículo com suspensão do direito de dirigir: 02

Dirigir sob a influência de álcool: 02

Passageiro sem o cinto de segurança: 01

Entregar veículo a pessoa não habilitada: 01

Desobedecer a ordem do agente de trânsito: 01

Veículo em mau estado de conservação, comprometendo a segurança: 01

Maio Amarelo

O Maio Amarelo é um movimento internacional de conscientização para redução de sinistros de trânsito. O amarelo simboliza atenção, sinalização e advertência no trânsito.

O objetivo é chamar atenção da sociedade para o tema “trânsito” e para o alto índice de mortes e feridos em todo o mundo, bem como colocar em pauta o tema “segurança viária” e, assim, mobilizar toda a sociedade, envolvendo os mais diversos segmentos: órgãos de governos, empresas, entidades de classe, associações, federações e sociedade civil organizada para alertar e mostrar a dimensão e o impacto que os sinistros têm no cotidiano.

O tema do movimento Maio Amarelo deste ano é “Paz no trânsito começa por você” e busca chamar atenção das pessoas para o papel de cada um no trânsito para construir um ambiente seguro e gentil, seja enquanto está andando pelas vias, pedalando, pilotando, dirigindo, de carona ou no transporte público.

Detran|ES: ações educativas e de fiscalização

Durante o mês, a equipe de educação do Detran|ES está percorrendo municípios de todo o Estado com atividades educativas nas ruas para sensibilizar pedestres, ciclistas, motociclistas e condutores e também em empresas, levando o tema para os funcionários.

A equipe de fiscalização de trânsito do órgão também atua nas ações de educação e em parceria com a Polícia Militar do Espírito Santo (PMES), Polícia Civil do Espírito Santo (PCES) e Guardas municipais, intensificando as operações de fiscalização em todo o Estado.