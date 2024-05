Projeto qualifica pessoas atendidas pela APAE de Cachoeiro

O Senac Espírito Santo, em parceria com a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) de Cachoeiro de Itapemirim, realizou uma oficina do Projeto Ao Som das Flores com o objetivo de oferecer inclusão por meio de qualificação profissional. A ação começou na quarta-feira (8) e seguiu até sexta (10) de maio, das 13h às 17h, na sede da APAE, no Bairro São Geraldo.

A oficina foi uma oportunidade para que as pessoas atendidas pela APAE pudessem aprender uma nova profissão. Durante os três dias de aula, eles conheceram técnicas de arranjos de buquês, manutenção e conservação das produções florais, enquanto descobriram o potencial da ocupação profissional de florista como fonte de renda.

Érica de Souza Gomes é mãe e leva frequentemente os filhos para receber atendimento na Associação. Ela aproveitou o tempo de espera entre uma terapia e outra para participar da oficina. “Normalmente as pessoas não conhecem bem as flores e não sabem lidar, mas o bom desse curso é que aprendemos isso. Por exemplo, eu nunca na minha vida imaginaria que o nome dessa planta é boca de leão. Estou achando tudo muito incrível”, disse.

O Coordenador da Assistência Social da APAE de Cachoeiro de Itapemirim, Jhone Souza, comentou sobre a parceria com a instituição de ensino. “Para nós, esse trabalho em colaboração é muito importante. O Senac-ES tem um olhar mais inclusivo e isso é muito bacana. Esses arranjos maravilhosos que a turma produziu é um orgulho muito grande. Uma ação que envolveu as mães, os usuários e que já sensibilizou outras instituições da região ao se depararem com fotos do projeto”, ressaltou.

A instrutora do curso, Bianca Corona, relatou como está sendo a experiência dos participantes na oficina. “O contato da turma com os conhecimentos ofertados no Projeto tem sido uma jornada de vivências e descobertas. As habilidades aprendidas ao longo dos encontros vão possibilitar o avanço em dois eixos: inclusão no mercado de trabalho e garantir mais autonomia financeira”, afirmou.

Projeto Ao Som das Flores

O Projeto Ao Som das Flores é pioneiro no país e foi idealizado pela instrutora do Senac Espírito Santo, Bianca Corona, e o renomado Artista Floral, Tanus Saab, com foco na promoção e na inclusão de pessoas surdas por meio da qualificação profissional gratuita. A iniciativa já passou por Vitória, profissionalizando pessoas atendidas pela Associação de Integração dos Surdos de Vitória (Asurvi), e Linhares, com uma oficina exclusiva para a comunidade surda na região Norte.

Recentemente, o Projeto transpôs as barreiras interestaduais e foi replicado no Estado de Pernambuco. Com a parceria da APAE de Cachoeiro de Itapemirim, o perfil dos participantes da ação não está limitado a pessoas portadoras de deficiência auditiva, mas sim a minorias que possam obter os benefícios de uma qualificação profissional com qualidade. Todas as vagas são ofertadas via Programa Senac de Gratuidade (PSG).

Programa Senac de Gratuidade

O Programa Senac de Gratuidade oferece cursos especificamente para pessoas de baixa renda e em situação de vulnerabilidade social. Foi criado como um instrumento de inclusão produtiva para brasileiros que ainda enfrentam dificuldades para ter acesso aos cursos de qualificação e profissionalização. O PSG tem contribuído significativamente para a inclusão social e a empregabilidade de brasileiros em situação de vulnerabilidade, oferecendo cursos de qualificação e profissionalização gratuitos.

APAE

A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) de Cachoeiro de Itapemirim, no sul do Espírito Santo, foi fundada em 28 de agosto de 1969. É um serviço de referência no atendimento a pessoas com deficiência intelectual e/ou múltipla e/ou autismo nas áreas da Saúde, Assistência Social e Educação, de forma gratuita.