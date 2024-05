Dias de campo sobre novas cultivares de café arábica no Sul do ES

O Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper) está avaliando novas cultivares de café arábica para recomendar aos produtores do Espírito Santo. Os resultados preliminares desse projeto serão apresentados, a partir deste mês, em Dias de Campo nas principais regiões produtoras da variedade no Estado: Caparaó, Montanhas do Espírito Santo e Noroeste.

Leia também: Ação conscientiza sobre segurança no ambiente de trabalho em Cachoeiro



O primeiro ocorre na próxima terça-feira (7), em Venda Nova do Imigrante, na propriedade do produtor Fabiano Avanci, na localidade de São Roque. Ainda em maio, recebem o evento os municípios de Santa Teresa (dia 11) e Guaçuí (dia 18). Os eventos serão realizados em unidades demonstrativas instaladas em propriedades rurais parceiras da iniciativa.



Até a indicação das cultivares, que está programada para o mês de outubro deste ano, serão promovidos dez Dias de Campo. “Técnicos e produtores terão a oportunidade de conhecer detalhes dos nossos estudos e o potencial de cada uma das dez cultivares que estão sob avaliação”, explica o pesquisador do Incaper, Maurício Fornazier, responsável pelo projeto.



Resultados relativos à produtividade das cultivares serão apresentados pelo extensionista do Incaper Cesar Krohling. Empresas parceiras participarão com orientações sobre técnicas de manejo dos cafeeiros usadas nas unidades demonstrativas, entre as quais duas são conduzidas em sistema de cultivo orgânico.



Intitulado “Novas cultivares de café Arábica para o ES: avaliação agronômica e impacto socioeconômico-ambiental”, o projeto integra as ações estratégicas do Governo do Estado na área da agricultura. É financiado com recursos do Banco de Projetos da Secretaria da Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca (Seag), com o apoio da Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Espírito Santo (Fapes) e da iniciativa privada.



“É extremamente importante a adoção de novas cultivares de café arábica para o Espírito Santo, pois elas são resistentes à ferrugem e não necessitam do uso de agrotóxicos para seu controle. Além disso, têm produtividade superior às cultivares do grupo dos Catuaís e diferentes ciclos de maturação (precoce, médio, tardio e supertardio), o que permite a programação da colheita, com otimização de recursos de mão de obra e das estruturas de pós-colheita para o processamento”, frisa o pesquisador Maurício Fornazier.

Dias de campo do projeto em maio:

Dia 07

Venda Nova do Imigrante

Horário: das 12h30 às 17h00

Local: Propriedade de Fabiano Avanci – São Roque

Mais informações: (28) 3546-1277 / [email protected]



Dia 11

Santa Teresa

Horário: das 7h30 às 12h00

Local: Fazenda Boa Esperança (produtor José Ant. Demuner) – Córrego Frio

Mais informações: (27) 99739-2329 / [email protected]



Dia 18

Guaçuí

Horário: das 8h00 às 12h00

Local: Salão Comunitário – Fazenda Santo Antônio – Comunidade de Santo Antônio

Contatos: (28) 3553-1791 / [email protected]