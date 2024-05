Distribuidora clandestina de gás e alimentos é interditada no ES

Uma distribuidora clandestina de gás e alimentos foi interditada durante uma operação de combate ao comércio de produtos clandestinos e vencidos no bairro Feu Rosa, na Serra. A operação foi realizada nesta quinta-feira (9).

A ação foi realizada pela Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Delegacia Especializada de Defesa do Consumidor (Decon).

No local, foram encontrados botijas de gás de cozinha armazenadas de forma precária, representando riscos aos vizinhos e à escola, além de alimentos vencidos. Segundo a PC, o proprietário do estabelecimento tentou fugir, mas foi preso por venda de produtos impróprios e gás clandestino.

Outros detalhes sobre a operação serão repassados em entrevista coletiva, na tarde desta quinta-feira (9).

