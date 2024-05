PM encontra estufas com 47 pés e 64 mudas de maconha em casa no ES

Policiais militares da Força Tática do 5º Batalhão de Polícia Militar do Espírito Santo (PMES) encontraram estufas de maconha em uma residência no bairro Coqueiral, em Aracruz, após receberem denúncias anônimas. Duas pessoas foram presas durante a ocorrência, que aconteceu na tarde dessa quarta-feira (8).

Policiais militares da Força Tática foram informados que uma estufa clandestina de maconha estaria funcionando em uma residência no bairro Coqueiral, em Aracruz. Diante disso, foi articulada uma operação para desmantelar a estufa e prender os responsáveis pelo cultivo da planta. Ao chegar ao local, os militares avistaram um indivíduo de 47 anos saindo pelos fundos da residência. Ao ser abordado, o homem confirmou as informações, indicando onde seriam os locais de produção.

No interior do imóvel, as equipes identificaram nove cômodos utilizados como estufa, todos com um grande aparato de produção, sendo dezenas de calhas de madeira, iluminação própria e diversos condicionadores de ar para manutenção da temperatura.

Após as buscas, foram apreendidos 47 pés grandes de maconha, 64 mudas, uma caderneta de registro de cultivo e outra de custos financeiros, além de cinco sacolas, totalizando dois quilos, de folha de maconha e um medidor de PH portátil. De acordo com o suspeito, depois de finalizado, o quilo da maconha pura pode ser vendido por até R$30 mil.

Foi dada voz de prisão ao homem de 47 anos, que relatou ser o responsável pela supervisão do cultivo. Ele afirmou que o dono do produto era um agricultor. O outro suspeito, de 44 anos, foi localizado e os dois indivíduos foram conduzidos à 13ª Delegacia Regional de Aracruz.