Doações! Campanha do Agasalho arrecada roupas de frio no Sul do ES

A Campanha do Agasalho da Unimed Sul Capixaba está a pleno vapor, e cada contribuição é fundamental para garantir que as roupas cheguem a quem mais necessita neste inverno. Com a continuidade da iniciativa, ainda há tempo para participar e fazer a diferença na vida de muitas pessoas, doando roupas de frio, meias e cobertores.

Os pontos de coleta da Campanha do Agasalho estão estrategicamente distribuídos pela região, facilitando a participação de todos. Além das instalações do Hospital Unimed e da sede administrativa da Unimed Sul Capixaba, você pode entregar suas doações no Centro de Especialidades (anexo ao Hospital Materno-Infantil) e nas lojas e Unidades de Atendimento da cooperativa em Alegre, Venda Nova do Imigrante, Castelo, Iconha e Marataízes.

Para maior comodidade, o Laboratório Unimed Sul Capixaba, localizado no Perim Center, e as unidades da Rede Farmes – Usimed nos bairros Gilberto Machado e Santo Antônio também estão engajadas na causa, tornando mais fácil e acessível o processo de doação.

“Acreditamos no poder transformador da solidariedade. Cada doação, por menor que pareça, faz uma enorme diferença na vida daqueles que mais precisam. Junte-se a nós nessa corrente do bem e ajude a aquecer os corações da nossa comunidade neste inverno”, destaca Danine de Souza Rodrigues, analista de responsabilidade social da Unimed Sul Capixaba.

Não deixe essa oportunidade passar! Sua contribuição pode fazer toda a diferença para alguém neste inverno. Juntos, podemos tornar os dias mais frios, mais suportáveis e acolhedores para todos.