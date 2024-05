Doe! Unimed Sul Capixaba lança Campanha do Agasalho no ES

Com a chegada do outono e a previsão de temperaturas mais baixas, a Unimed Sul Capixaba prepara-se para ajudar a contornar o frio de quem não tem condições. A partir desta quarta-feira (8 de maio), a cooperativa dá início à sua tradicional Campanha do Agasalho, convidando toda a comunidade a participar dessa corrente de solidariedade.

A iniciativa busca arrecadar roupas de frio, meias e cobertores para auxiliar aqueles que enfrentam o rigor do inverno sem condições adequadas de proteção. Com a previsão de estender-se até o dia 8 de junho, a campanha tem como objetivo principal espalhar o calor humano e promover o conforto a todos, especialmente aos mais vulneráveis.

Os pontos de coleta estão distribuídos estrategicamente pela região, facilitando a participação de quem deseja contribuir. Além do Hospital Unimed e da sede administrativa da Unimed Sul Capixaba, os interessados podem entregar suas doações no Centro de Especialidades (anexo ao Hospital Materno-Infantil), nas lojas e Unidades de Atendimento da Unimed Sul Capixaba em Alegre, Venda Nova do Imigrante, Castelo, Iconha e Marataízes. Para maior comodidade, o Laboratório Unimed Sul Capixaba, localizado no Perim Center, e as unidades da Rede Farmes – Usimed nos bairros Gilberto Machado e Santo Antônio também estão engajadas na causa.

“Acreditamos no poder transformador da solidariedade. Neste período de frio intenso, cada doação faz a diferença na vida de quem mais precisa. Convidamos a todos a se juntarem a nós nessa corrente do bem, proporcionando um inverno mais acolhedor para nossa comunidade”, destaca a analista de responsabilidade social da Unimed Sul Capixaba, Luana Braga da Silva.