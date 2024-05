Passeio na praça celebra Dia das Mães em Itapemirim nesta sexta (10)

Nesta sexta-feira (10), vai ter passeio na praça, celebrando o Dia das Mães, a partir das 17h, na praça da Vila, em Itapemirim.

Leia também: Combate ao abuso e à exploração sexual de crianças em Cachoeiro; veja

O final de semana está chegando e, Itapemirim preparou uma programação incrível para toda família e inclusive as mães, comemorarem o Dias das Mães antecipadamente.

O passeio, que começa às 17h, com artesanato local e gastronomia. A programação completa conta com apresentações de balé, a peça de teatro “Encontro com Dona Hermínia” e muita música com Léo Duarte e Fabrycio Venturini.

Confira a programação completa:

17h – Abertura da Feira de Artesanato Local e Gastronomia

18h30 – Apresentação de balé (Projeto Viva Esportes)

19h – Apresentação teatral, com o espetáculo “Encontro com Dona Hermínia” (Grupo Ciafizarte)

20h – Léo Duarte

21h – Fabrycio Venturini