Dores recebe nota A na Capacidade de Pagamento

A prefeitura de Dores do Rio Preto recebeu nota A em 2024 na Capacidade de Pagamento (CAPAG), uma avaliação feita pelo Tesouro Nacional para apurar a situação fiscal de Estados, Distrito Federal e Municípios de todo o Brasil e identificar aqueles que são capazes de honrar os seus compromissos.

O prefeito de Dores do Rio Preto, Cleudenir José de Carvalho Neto, o “Ninho” (Cidadania), disse que a conquista é compromisso da gestão com a responsabilidade fiscal.

Leia Também: Chef de cozinha do Caparaó irá participar de concurso nacional

“É com imensa satisfação que anunciamos que Dores do Rio Preto conquistou a nota A na CAPAG, avaliação do Tesouro Nacional que mede a solidez fiscal dos municípios. Essa conquista é um reconhecimento do nosso compromisso com a responsabilidade fiscal, a gestão eficiente dos recursos públicos e o trabalho árduo de toda a nossa equipe”, disse o prefeito.

Ninho ainda diz que a nota A na CAPAG reflete a dedicação da equipe em manter as contas do município equilibradas, garantindo a transparência e a sustentabilidade financeira. “Isso nos permite continuar investindo em áreas essenciais, como saúde, educação, infraestrutura e serviços sociais, sempre visando ao bem-estar da nossa população.”

O cálculo é feito sobre três indicadores: endividamento, poupança corrente e índice de liquidez, avaliando a relação entre receitas e despesas correntes e a situação de caixa para se ter um diagnóstico da saúde fiscal do município.