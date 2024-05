Chef de cozinha do Caparaó irá participar de concurso nacional

Nagem Antônio Abikahir, é chef de cozinha em Iúna, na Região do Caparaó capixaba, e irá representar o Estado do Espírito Santo na final do Concurso Gastronômico Abrachefs Nacional, que vai ocorrer entre os dias 31 de maio a 2 de junho, em Macapá, no Estado do Amapá.

Em 2022, o Chef ganhou o concurso estadual, Enchefs e logo após o Prêmio Dolmã Nacional, quando recebeu o título vitalício de embaixador da Gastronomia do Brasil. Já em 2023, foi o grande ganhador do melhor prato do Caparaó.

Realizando um sonho por estar no meio de grandes personalidades da gastronomia nacional, o chef Nagem Antônio Abikahir diz estar honrado. “Para mim, estar vivenciando isso é um sonho, pois há alguns anos eu jamais imaginaria estar no meio de pessoas importantes na gastronomia. Hoje, poder estar ao lado, ser amigos de alguns e poder disputar com os mesmos é uma honra”, diz.

Representando o Espírito Santo

Além disso, o chef frisa a responsabilidade de representar todo o Estado do Espírito Santo em uma competição de nível nacional. “Representar um estado todo com o que eu mais amo, tem um peso muito importante para minha profissão e carreira. Agradeço a Deus a cada conquista e cada passo que avanço, pois o detentor do dom é ele, fui apenas agraciado para executar, cuidar e zelar pelo dom que ele me emprestou”, frisa o chef de cozinha.

O evento contará com chefs renomados de todos os estados do Brasil, exceto o Rio Grande do Sul, devido à calamidade das fortes enchentes que assolam a região, terá ainda a participação de grandes nomes da culinária que já passaram pelo programa MasterChef.

Nagem Antônio, é formado em direito, mas foi na culinária que o iunense se encontrou. Proprietário da Charcutaria Abikahir, de uma fábrica de linguiças artesanais, e de um restaurante especializado em frutos do mar, o personal chef, ministra cursos e aulas de charcutaria e atua como personal chef.