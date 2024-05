Drenagem e pavimentação: rua do bairro Marbrasa é entregue após obras

Na manhã desta quinta-feira (9), a Prefeitura de Cachoeiro realizou a entrega as obras de drenagem e pavimentação da rua Recanto das Pedras, situada no bairro Marbrasa.

O revestimento adotado é o concreto, material que oferece diversos benefícios, como maior resistência ao tráfego pesado; durabilidade ao longo do tempo; menor necessidade de manutenção; além de proporcionar uma superfície regular e aderente, contribuindo para a segurança no trânsito. No total, foram realizadas melhorias em 1,3 quilômetro de extensão de via.

A rua também recebeu intervenções de drenagem, para solucionar problemas relacionados às águas pluviais nos períodos de chuvas intensas. Foram 806 metros de estruturas subterrâneas instaladas.

Além da Recanto das Pedras, a gestão municipal realizou a pavimentação da rua Projetada 01 (próxima à Unidade de Pronto Atendimento do Bairro), em melhorias que integram dois pacotes de obras que irão abranger mais de 160 ruas, totalizando cerca de R$ 111 milhões de investimentos.

“É realmente gratificante ver como nossos investimentos estão dando frutos e beneficiando diretamente a população. Estamos focados não apenas em resolver problemas imediatos, mas também em construir uma base sólida para o futuro, como melhorar o manejo das águas pluviais, em um compromisso de realizar obras que realmente melhorem a vida dos cachoeirenses”, destacou a secretária municipal de Obras, Lorena Vasques, na ocasião da entrega.

“Estamos empenhados em transformar nossa cidade, investindo em infraestrutura para proporcionar não apenas ruas mais seguras e duradouras, mas também para elevar a qualidade de vida dos nossos cidadãos. Cada melhoria concretizada é um grande passo rumo ao futuro de Cachoeiro”, afirmou o prefeito Victor Coelho durante a solenidade.

Foto: Divulgação/Prefeitura de Cachoeiro