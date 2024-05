Prefeitura do Caparaó inicia campanha para ajudar famílias do RS

Após a tragédia que atingiu o estado do Rio Grande do Sul, deixando até agora, 107 mortos e 136 desaparecidos, diversos tipos de campanhas estão sendo realizadas para ajudar as famílias afetadas.

No Caparaó, a Prefeitura de Ibatiba, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social, também está realizando uma Campanha de Arrecadação para ajudar os afetados pelas chuvas.

Leia também: Estações do ES ajudam gaúchos com 108 mil litros de água por dia

Os produtos que estão sendo arrecadados são: água potável, alimentos não perecíveis, produtos de higiene pessoal e produtos de limpeza.

As doações estão sendo recebidas no auditório do CRAS do município, localizado na Rua do Rosário, no Bairro Brasil Novo.

A campanha está sendo realizada em parceria com a transportadora Peterfrut, Associação Comercial e Industrial de Ibatiba (Aciba), Conselho de Pastores de Ibatiba (COPAI) e Rádio Mania FM.