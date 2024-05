Vídeo mostra motociclista sendo atingido por carro em Cachoeiro

Um acidente entre um carro e uma moto foi registrado por uma câmera de segurança na avenida Francisco Lacerda de Aguiar, no bairro Gilberto Machado, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, no último sábado (18).

No vídeo divulgado nas redes sociais, mostra uma moto Honda Biz, de cor branca, descendo a rua Osvaldo Cruz, sentido a avenida Franscisco Lacerda de Aguiar. Neste momento, quando a moto acessa a avenida, um carro aparece e acerta em cheio a motocicleta. Com a força do impacto da batida, o motociclista é arremessado na calçada.

Procuramos a Polícia Militar para saber mais detalhes do acidente e fomos informados, por meio de nota, que não foi localizamos acionamento da Polícia Militar para acidente de trânsito no local informado. Não tivemos acesso a identificação da vítima e nem o estado de saúde dela.

Vídeo

Vídeo: Divulgação