Economista Wagner Medeiros é eleito Cachoeirense Presente de 2024

O superintendente do Hospital Evangélico de Cachoeiro de Itapemirim (Heci), Wagner Medeiros, foi escolhido para receber o título de Cachoeirense Presente Nº 1 de 2024. O Projeto de Decreto Legislativo com a indicação do nome de Medeiros foi votado na sessão ordinária desta terça-feira (14) e aprovado por unanimidade entre os vereadores.

Medeiros, que possui curso de Economia e Pós-Graduação em Administração Hospitalar, é superintendente do Hospital Evangélico há 35 anos e presidente da Associação dos Hospitais Filantrópicos, tendo sido Secretário de Saúde por quatro anos. Também foi professor de Estatística nas faculdades de Filosofia, Ciências Contábeis e Administração durante 15 anos e trabalhou dez anos na Indústria naval.

Também é escritor e membro da Academia Cachoeirense de Letras. Uma figura importante para a saúde de Cachoeiro e todo sul do estado e um dos principais responsáveis pelo crescimento do Heci.

Durante a gestão de Medeiros, o Hospital Evangélico ganhou o Instituto do Coração e o Instituto dos Olhos; tornou-se referência nacional em cirurgia bariátrica e no tratamento do câncer; recebeu nota A do Ministério da Saúde em cirurgia cardíaca; e se destaca em outras especialidades, como oncologia.

Sobre o Cachoeirense Presente

O economista Wagner Medeiros Junior nasceu em Barra de São João (RJ), dia 30 de julho de 1955. Todavia, reside em Cachoeiro de Itapemirim, desde 1985. É casado com Cristina Medeiros, tem três filhos e um neto.

Desde 1989 exerce a função de Superintendente do Hospital Evangélico de Cachoeiro de Itapemirim (Heci), importante entidade hospitalar, que ora é a maior prestadora de serviços ao Sistema Único de Saúde, o SUS, na região sul do Estado do Espírito Santo.

No desempenho de suas atividades, Wagner tem contribuído de forma efetiva para a melhoria do sistema de saúde de toda a região. Ressalta-se que o Heci é hoje referência no atendimento de Oncologia, Cardiologia Clínica e Cirúrgica, Gestante com Gravidez de Risco, Doenças Sexualmente Transmissíveis (inclusive AIDS), Oftalmologia, entre outras.

Além de superintendente do Heci, Medeiros tem larga folha de serviços prestados a Cachoeiro de Itapemirim e ao Espírito Santo. Entre tantas outras funções, ele foi secretário municipal de Saúde no município de 1997 a 2000 e professor por 15 anos na antiga Faculdade de Filosofia Ciências e Letras “Madre Gertrudes de São José”.