Educação infantil: Prefeitura do ES abre processo seletivo para professores

A Prefeitura de Vitória anunciou a abertura de processo seletivo simplificado para contratação de professores, visando reforçar as equipes que atuam nos 50 Centros Municipais de Educação Infantil (Cmei) da capital.

O edital completo foi publicado no Diário Oficial de Vitória da última segunda-feira (29). O certame oferece vagas para professores que vão atuar na educação infantil (PEB I), com carga horária de 25h ou 44h.

As inscrições serão abertas às 10h do dia 6 de maio (segunda-feira) e encerradas no dia 15 de maio, e devem ser feitas exclusivamente online, por meio do site selecao.vitoria.es.gov.br. O salário inicial para carga horária de 25h é de R$3.125,37, e para 44h é de R$5.500,66.

No momento da inscrição, o candidato deve preencher os campos conforme solicitado, informando a data de conclusão do curso e as informações sobre seu exercício profissional. Não é necessário apresentar documentação no ato da inscrição, apenas quando os classificados forem chamados. Importante destacar: quem não conseguir comprovar o que declarou na inscrição será eliminado.

Outras informações: [email protected] ou [email protected]