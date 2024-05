Eleição do Cachoeirense Ausente Nº 1 é nesta sexta-feira (24)

O Cachoeirense Ausente Nº 1 de 2024 será eleito nesta sexta-feira, 24 de maio, com votação secreta das 9h às 12h, no Plenário da Câmara Municipal de Cachoeiro. O pleito seguirá as normas estabelecidas pela Lei Municipal Nº 6.960/2014 e o Decreto Nº 24.451/2014, que regulamentam a entrega de homenagens e honrarias no município.

Dois candidatos de destaque disputam o título este ano: o médico Écio Barbosa Fraga e o professor João Bosco de Salles. Ambos foram indicados por familiares e amigos que apresentaram currículos detalhados à Prefeitura, com inscrições encerradas no dia 6 de maio.

Écio Barbosa Fraga é médico, membro efetivo da Sociedade Brasileira de Urologia (SBU). Iniciou a carreira em 1986 e, antes de se estabelecer em Belo Horizonte, onde vive desde a década de 1980, passou pelo esporte local como atleta do Estrela do Norte Futebol Clube, durante a juventude.

O segundo candidato, João Bosco de Salles, é professor de Bioquímica na Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ). É graduado, mestre e doutor em Biologia pela UERJ e possui um pós-doutorado em Bioquímica.

O título de Cachoeirense Ausente Nº 1 é concedido anualmente a um nativo de Cachoeiro que se destaca em sua vida profissional e pessoal fora dos limites da cidade. A entrega da honraria será um dos pontos altos da tradicional Festa de Cachoeiro, que acontece em junho.