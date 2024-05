Iema doa veículos para o município de Mimoso do Sul

O Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Iema) realizou a doação de dois veículos para o município de Mimoso do Sul, atingido por fortes chuvas no final de março. Os carros foram entregues nesta terça-feira (21) e serão utilizados nos trabalhos de saneamento do Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE).

Leia também: Termômetros marcam 0° no Parque Nacional do Caparaó

“Essa doação é uma pequena contribuição para ajudar os municípios que sofreram com as enchentes, perderam suas frotas e agora estão com dificuldades para realizar seus serviços básicos. Apesar de serem veículos usados, estão em boas condições, e certamente ajudarão no reestabelecimento de serviços que são essenciais para o município”, destacou o diretor-presidente do Iema, Mario Louzada.

Além de Mimoso do Sul, também serão doados veículos para Bom Jesus do Norte, município que também foi atingido pelas fortes chuvas. “Em breve esperamos ajudar mais municípios”, completou Mario.

O diretor do SAAE, Alan Posse, esteve na sede do Iema, em Cariacica, para buscar os veículos e agradeceu a doação. “Perdemos nossos carros na enchente e certamente os veículos doados pelo Iema irão nos ajudar nos nossos trabalhos de rotina e na manutenção da rede, já que ainda temos muito trabalho a ser feito”, ressaltou.