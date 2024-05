Entregas de importantes obras marcam a semana em Alegre

A semana começou e vai terminar repleta de entregas para a população de Alegre. A Secretaria Executiva de Educação (SEED) está de casa nova, e a entrega aconteceu na noite de terça-feira (21).

Na quarta-feira (22), foi a vez da assinatura da Ordem de Serviço para a obra de contenção na Rua Virgílio Rezende, no bairro Colina.

Importantes entregas

Nesta quinta-feira (23), aconteceu a entrega da reforma da Capela Mortuária no Distrito do Café. E, para fechar esta semana de realizações, a Prefeitura de Alegre entrega a quadra esportiva do Distrito de Araraí, nesta sexta-feira (24).

O prefeito Nirrô Emerick esteve presente nas entregas já realizadas e marcará presença nas demais. Esta semana foi emblemática, no que se refere aos compromissos e prioridades da Gestão Municipal.

“Essa semana reflete conquistas importantes para a Educação, que ganha um ambiente moderno para executar o planejamento do ensino da cidade. Alegre também avança na infraestrutura e segurança com as obras de contenção. Também mostramos a importância de proporcionar um espaço acolhedor para a comunidade se despedir, com dignidade, dos entes queridos. Terminaremos a semana destacando o papel do Esporte e do Lazer na nossa cidade, seja na área urbana ou nos distritos rurais”, observou o prefeito.

Imóvel e reforma com recursos próprios

A nova sede da Secretaria Executiva de Educação (SEED), entregue na última terça-feira, fica na Avenida Olívio Corrêa Pedrosa e vai funcionar de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 11h30 e das 13h às 17h.

O imóvel custou R$ 750 mil e, assim como a reforma, foi financiado com recursos da própria Prefeitura de Alegre.

“A nova sede representa um avanço na estrutura educacional de Alegre, proporcionando um ambiente moderno e adequado para o desenvolvimento das nossas ações educacionais. Este é um marco significativo para a evolução da educação em nosso município, fruto de um trabalho árduo e dedicação”, disse o prefeito.

Obra milionária de infraestrutura em contenção no Bairro Colina

Na quarta-feira (22), mesmo dia da transmissão do programa, foi assinada a ordem de serviço para o início da obra de contenção em cortina atirantada na Rua Virgílio Rezende, no bairro Colina, próximo à APAE.

A obra foi licitada no valor de R$ 2.029.503,99, com recursos provenientes de emenda de transferência especial destinada pela ex-deputada federal Drª Soraya Manato.

Capela Mortuária no Distrito de Café

Nesta quinta-feira (23), outra entrega foi realizada: a reforma da Capela Mortuária no Distrito do Café, iniciada em outubro de 2023.

A reforma vai proporcionar um ambiente mais acolhedor para as famílias que passam pela dor do luto, custou R$ 267.748,84 e também foi realizada com recursos próprios.

Esporte, lazer e quadra mais modernos em Araraí

Fechando esta semana repleta de realizações da Prefeitura de Alegre, na sexta-feira (24), o Distrito de Araraí inaugura a obra de modernização e reforma da quadra esportiva, que passa a se chamar Alcêbiades Anastácio Pereira.

O valor total da obra foi de R$ 314.481,83 e foi realizada com recursos provenientes do Convênio Federal número 886678/2019 – CR nº 1063373-10. Também será iniciada em breve a reforma da quadra da Rua 13.

Fonte: Prefeitura de Alegre.