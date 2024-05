Prova de aptidão física para o concurso de Guarda Municipal é suspensa

A Prefeitura de Cachoeiro comunica que a prova de condicionamento físico (TAF), referente ao edital do concurso público para provimento de vagas no cargo de Guarda Civil Municipal, inicialmente agendada para este domingo (26), está suspensa.

A medida atende à decisão judicial proferida nos autos do Agravo de Instrumento nº 5006617-52.2024.8.08.0000, em trâmite no Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES).

Os candidatos devem acompanhar o site oficial da banca organizadora do concurso (www.cebraspe.org.br) e o Diário Oficial do Município para se manterem informados sobre as próximas etapas do edital.

A gestão municipal reforça que a decisão judicial proferida pelo TJES se aplica exclusivamente à prova de aptidão física marcada para este domingo (26), para o cargo de Guarda Civil. Os cronogramas dos demais editais permanecem inalterados.