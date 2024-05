ES vai ganhar unidade do Senai especializada em mobilidade elétrica 

O mercado de veículos eletrificados e híbridos está em expansão no país e não seria diferente no Espírito Santo. O Estado se tornou a porta de entrada dessa frota, sendo o primeiro no ranking nacional em importação. Diante desse cenário, a demanda por profissionais com competências voltadas para atender a esse nicho é crescente e deve gerar cada vez mais oportunidades ao longo dos próximos anos.

Para acompanhar essa evolução dos meios de transporte, o Senai Vitória está se transformando em um centro educacional voltado para o setor automotivo e de mobilidade elétrica.

O Centro em Excelência Automotiva, como será chamado, será inaugurado em julho e as primeiras turmas estão previstas para agosto deste ano. Serão investidos R$ 3,9 milhões no projeto, sendo que desse total R$ 2,5 milhões são em recursos próprios do Senai ES e R$ 1,4 milhão da Comexport (maior empresa de comércio exterior do Brasil).

A unidade vai ofertar cursos técnicos, qualificação, aperfeiçoamento, além de certificação internacional em manutenção de veículos. Segundo a gerente executiva de Educação da Findes/Senai ES, Tatiane Franco, as vagas serão abertas após a inauguração do Centro em Excelência Automotiva, que terá capacidade de atender 450 alunos por dia/ano, e irá oferecer oportunidades gratuitas e pagas.

“Teremos cursos relacionados, por exemplo, a conscientização e instrução de segurança em veículos eletrificados, técnicas de manutenção em sistemas/ componentes desenergizados e técnicas de manutenção em sistemas energizados”, conta Tatiana.

A presidente da Federação das Indústrias do Espírito Santo (Findes), Cris Samorini, explica que o Espírito Santo pode se tornar referência nacional em qualificação do setor automotivo e atender a todo o país.

“Estamos diante de uma grande oportunidade para o nosso Estado. Com o Senai Automotivo vamos dar um salto na qualificação que já oferecemos hoje no ES, tornando-a ainda mais aderente às novas profissões e habilidades que o mercado vem exigindo dos profissionais. Além disso, essa iniciativa está em sintonia com uma das seis missões da Nova Indústria Brasil (NIB). A missão 3 trata, entre outros pontos, justamente do estímulo à mobilidade sustentável”, comenta.

Demanda por profissionais

Um estudo de demanda por profissionais baseado na venda de veículos eletrificados, realizado pelo Centro de Capacitação e Certificação Internacional em Manutenção de Veículos Híbridos e Elétricos – TÜV Rheinland, revelou que o Brasil vai precisar de 72.346 novos profissionais em 2024.

Um outro levantamento, desta vez feito pela Confederação Nacional da Indústria (CNI), indicou que para cada veículo emplacado eletrificado, serão necessários cinco profissionais capacitados.

“A análise do mercado e de dados como esses nos deram todo o embasamento para a construção desse portfólio e das soluções na área de veículos eletrificados”, explica a gerente executiva de Educação da Findes/Senai ES, Tatiane Franco.

Para ela, o desenvolvimento de cursos conectados às reais demandas do mercado e da indústria tem sido um dos motivos para os bons resultados do Senai no Espírito Santo e no Brasil.

“Temos muito orgulho em dizer que oito a cada dez ex-alunos do Senai estão empregados. A nossa indústria reconhece as competências do profissional formado pelo Senai, tanto no aspecto comportamental, que são as soft skills que trabalhamos em todo o nosso currículo, quanto nas habilidades técnicas para desenvolver todas as ocupações da indústria”, aponta.

Laboratórios e certificação internacional

O projeto do Centro em Excelência Automotiva engloba laboratórios para diagnóstico e manutenção de veículos elétricos e híbridos, veículos leves e motocicletas. Os laboratórios contam com parceria da Comexport, Fiat e Yamaha.

Já em parceria com o TÜV Rheinland (organismo de certificação, inspeção, gerenciamento de projetos e treinamento da Alemanha), o Senai Automotivo contará com um Centro de Capacitação e Certificação Internacional em Manutenção de Veículos Elétricos e uma certificadora e fornecedora de serviços voltados à segurança.

A presidente da Findes, Cris Samorini, afirma que as parcerias têm sido decisivas para o Senai investir cada vez mais em cursos conectados com as demandas do mercado, laboratórios de excelência e tecnologia de ponta.

“Não só com as empresas, mas também junto ao Governo do Estado, temos realizado um trabalho importante que traz resultados para a qualificação dos profissionais, para a produtividade das indústrias e para o posicionamento do Espírito Santo em nível nacional.”

Ela cita que um exemplo das ações conjuntas é a qualificação que vai acontecer em parceria com o setor público, com o treinamento de bombeiros militares, forças policiais, entre outros agentes de segurança e tecnologia.

Veículos eletrificados em alta

Historicamente o Espírito Santo é reconhecido como um destaque no cenário nacional de importações de veículos e, ao longo de 2023, confirmou a sua posição como um dos grandes estados importadores.

De acordo com dados do governo federal (Comex Stat) compilados pelo Observatório da Indústria da Findes, no ano passado, o valor de importação de veículos elétricos do Estado aumentou 410% em relação a 2022. Dos US$ 767,1 milhões importados pelo Brasil, US$ 598,5 milhões foram pelo Espírito Santo. Ou seja, no ano passado, o Estado foi o responsável por 78% do total de veículos elétricos e híbridos importados pelo Brasil.

O futuro é promissor para o setor. Segundo estimativas da Agência Internacional de Energia (IEA – sigla no inglês), ao menos um em cada cinco carros vendidos em 2024 no mundo serão elétricos. No ano passado, as vendas globais dos carros elétricos se aproximaram de 14 milhões, atingindo 18% de todos os carros vendidos no mundo. As vendas de carros elétricos em 2023 foram 3,5 milhões superiores às de 2022.

Confira alguns cursos que serão ofertados:

Mobilidade Elétrica – 20 horas EaD;

Eletroeletrônica Automotiva – 40 horas presenciais;

Instruções de Segurança em Veículos Eletrificados – 16 horas presenciais;

Técnicas de Manutenção em Sistemas e Componentes Desenergizados em Veículos Eletrificados – 32 horas presenciais.

Além das ofertas voltadas a veículos leves e motocicletas, incluindo o Técnico em Manutenção Automotiva.

Saiba mais:

Veículos de passageiros

O ES é o maior importador de veículos de passageiros do Brasil.

O número de veículos importados pelo Brasil vem aumentando desde 2020. Em 2023 houve um aumento de importação de 229% comparado com o total de 2020.

Desse total importado pelo Brasil, o ES representa aproximadamente 33%. As importações do ES aumentaram 463% no mesmo período.

Em 2023, foram importados US$ 1,9 bilhão pelo ES.

Veículos eletrificados de passageiros

O ES ocupa a 1ª posição no ranking de importação, representando 78% de todos os veículos eletrificados que entraram no Brasil.

Em 2023, foram US$ 598,5 milhões em veículos importados pelo ES.

Em 2023, o número de importações do Brasil aumentou 2.838% em relação a 2020. Já no ES, as importações cresceram 36.287% em relação à 2020.

Na comparação de 2023 com 2022, as importações de veículos eletrificados avançaram 206% no Brasil e 410% no Espírito Santo.

Fonte: Comex Stat (Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços), Observatório da Indústria da Findes.