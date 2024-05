Escolas podem agendar visita no Simpósio de Saúde em Cachoeiro

Nesta terça (21) e quarta-feira (22), acontece, no Jaraguá Tênis Clube, em Cachoeiro de Itapemirim, o Simpósio de Ciência e Tecnologia na Saúde – PROINTEC. O evento é uma oportunidade única para os alunos se conectarem com as últimas novidades em Tecnologia, Ciência e Inovação.

As escolas interessadas em levar os alunos para uma visita podem agendar pelo telefone: (27) 99972-6860.

Reunindo especialistas de diversas áreas, o Simpósio oferecerá um ambiente dinâmico para médicos e profissionais da saúde discutirem as mais recentes tecnologias e avanços do setor.

Temas como a ciência da felicidade também serão abordados, promovendo uma visão holística da saúde. Além dos debates e palestras, o público poderá conferir demonstração de produtores e serviços na área de tecnologia.

Simpósio de Saúde

Profissionais da área da saúde, especialistas de diversas áreas e médicos terão a oportunidade de discutir os avanços tecnológicos na saúde no Sul do Espírito Santo. A inscrição gratuita para participar o evento pode ser feita CLICANDO AQUI.

O Simpósio é promovido pela GFC Eventos, com o apoio do Governo do Estado do Espírito Santo, Secretaria Estadual da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional (Secti), Prefeitura Municipal de Cachoeiro e AQUINOTICIAS.COM. O evento conta com o patrocínio de Unimed Sul Capixaba, Sicoob Credirochas, HIFA, e Hospítal Evangélico.