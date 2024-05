Espírito Santo vai sediar competição internacional de beach tennis

Desta quinta-feira (02) até domingo (5), as areias da Praia da Costa vão ser palco do Beach Tennis Open Vila Velha Internacional. A competição que conta com a participação de cerca de 450 atletas de 16 cidades e cinco estados brasileiros, possibilitando aos atletas pontuarem no ranking mundial.



O point PC1000 na Praia de Costa (em frente ao Quality Suites) foi o local escolhido, com sua larga faixa de areia que permite a instalação de várias quadras. O local é de fácil acesso para os atletas, familiares e público, durante os quatro dias do evento.



A competição será realizadas em horários alternados. Na quinta e na sexta-feira, das 18 às 22h; no sábado, das 8 às 20h; e no domingo, das 8 às 17h. A estrutura conta com 30 quadras montadas, sendo 11 delas iluminadas.



O evento será realizado pela Associação Brasileira de Esporte na Natureza e Aventura – Abena, com patrocínio do Governo do Estado e apoio da Secretaria de Esportes e Lazer e da Prefeitura de Vila Velha.



Os organizadores acreditam que a competição será consagrada como o maior evento de beach tennis do Estado. Com um recorde de 682 inscrições, mais de 1 mil partidas disputadas e mais de 100 atletas premiados, em diversas categorias. Vale ressaltar que um mesmo atleta pode participar de várias modalidades.

O torneio tem um público estimado de 5 mil pessoas durante os quatro dias. Sendo assim, contará com arquibancadas, para que o público possa assistir aos jogos sentado.



Na categoria profissional, os competidores serão premiados com R$ 15 mil, sendo R$ 7,5 mil para categoria Pró-Feminino e R$ 7,5 mil para a Pró-Masculino. Já as demais categorias receberão troféus e medalhas. Entretanto, as inscrições já estão encerradas.



Confira o cronograma dos jogos de beach tennis:



Quinta-feira (02/05) – das 18 às 22h

Catagorias: Mistas Master 30+, 40+, 50+ e 60+ / Mistas Profissional



Sexta-feira (03/05) – das 18 às 22h

Categorias: Mistas de Classes A, B, C e D



Sábado (04/05) – das 8 às 20h

Categorias: Masculino e Feminino / Master 30+, 40+, 50+ e 60+ / Classes A, B, C e D / Profissional / Todas as categorias vão até as oitavas de final



Domingo (05/05) – das 8 às 17h

Categorias: Juniors: Sub12, Sub14, Sub16 e Sub18 / quartas de final / semifinal / final do Masculino e Feminino, do Master 30+, 40+, 50+ e 60+ do Classes A, B, C e D do Profissional

Serviço:

Beach Tennis Open Vila Velha Internacional

Data: de quinta-feira a domingo (2 a 5 de maio)

Horários: Quinta e sexta-feira, das 18 às 22h; sábado, das 8 às 20h; e domingo, das 8 às 17h

Local: Nas areias da Praia da Costa, Avenida Antônio Gil Veloso, 900 (em frente ao Quality Suites)