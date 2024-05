Estado de saúde do policial baleado na cabeça no ES é estável

O estado de saúde do policial militar Saimen Rodrigues, é estável. O soldado foi atingido com um disparo de arma de fogo na cabeça durante uma abordagem no bairro Cidade Pomar, na Serra, na noite da última quarta-feira (1º).

Segundo o comandante geral da Polícia Militar, coronel Douglas Caus, o policial realizava uma abordagem a um veículo quando foi atingido com um tiro na cabeça. “Durante a aproximação do policial militar, o criminoso estava escondido dentro do carro, momento que disparou contra o nosso policial e acabou acertando na cabeça”, contou Douglas.

Além disso, Douglas informou que dois dos suspeitos estão foragidos e pedem que eles se entreguem imediatamente. “Uma atitude covarde o que fizeram com o nosso policial. Um homem baleado deu entrada no Hospital Doutor Jayme dos Santos Neves e está sob escolta policial. A Polícia Civil já autuou esse indivíduo, que estava com a pistola dentro do veículo, por tentativa de homicídio e por porte ilegal de armas”, explicou Caus.

Caus ressalta ainda que a Polícia Militar não irá parar enquanto não identificar e prender os outros dois indivíduos. “Estamos trabalhando integrados com a Polícia Civil e não iremos parar enquanto não identificarmos e prendermos esses dois suspeitos”, finalizou.