Homem que matou irmão a pauladas e ateou fogo no corpo é preso pela PCES

Investigações da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Colatina resultaram na prisão de um homem, apontado como autor do homicídio do próprio irmão. Maikon Gonçalves da Silva, de 27 anos, foi preso na última terça-feira (30), no Centro de Ipatinga, em Minas Gerais. A prisão foi realizada com o apoio das forças de segurança mineira.

As investigações foram iniciadas a partir do encontro de um cadáver carbonizado às margens da BR-259, na zona rural de Colatina, na localidade de Catuá, em 06 de março. Foi apurado que, em 03 de abril, foi registrado um boletim de ocorrência relatando que Manoel Silva Júnior, funcionário de uma empresa localizada nas imediações do local do crime, estava desaparecido desde 31 de março.

Segundo levantamentos, o suspeito era irmão da vítima e funcionário da mesma empresa. Após um desentendimento entre eles, o criminoso matou o irmão com pancadas na cabeça e, logo em seguida, levou o corpo até as margens da BR-259 e ateou fogo para ocultar o cadáver e dificultar a identificação.

Ainda de acordo com as investigações, havia um histórico de desentendimentos frequentes entre os irmãos. Após o crime, o homem fugiu para o Estado de Minas Gerais. Além disso, o capturado também tem diversas passagens pela polícia e estava preso por roubo até o dia 10 de janeiro, em Minas Gerais.

O titular da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa, delegado Deverly Pereira Junior, informou que, a partir dessas informações, a Polícia Civil representou pela prisão do suspeito, que foi decretada pela Justiça.