Evento homenageia vítimas da enchente em Mimoso do Sul

Centenas de famílias de Mimoso do Sul, participaram neste sábado (4), do evento Criança Feliz, promovido pelo Vida Capixaba e Associação Social do Setor de Rochas Ornamentais do ES – Rochativa.

Com o apoio da Prefeitura de Mimoso e de diversos voluntários, a praça central da cidade ficou repleta de crianças e adultos para celebrar a vida, após a tragédia das fortes chuvas do final do mês de março.

Leia Também: Vídeo| Bombeiros capixabas chegam a Porto Alegre

Andréa Lima Rodrigues de Souza, secretária de Cultura do município de Mimoso do Sul, ressaltou que toda ação foi realizada por meio de doações e voluntariado.

“Esse evento foi beneficente para alegrar as crianças de Mimoso. Tiveram brinquedos, alimentação, sorteio e todas as crianças ganharam presentes. Também foram homenageadas as 19 vítimas da enchente e todos os voluntários”, ressaltou a secretária.

Crédito: Vida Capixaba