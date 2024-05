Feira dos Municípios: governo do ES lança edição 2024

Sucesso em 2023, a Feira dos Municípios está de volta. A edição 2024, que acontece de 06 a 09 de junho, no Pavilhão de Carapina, na Serra, vai reunir as potencialidades de todo o Espírito Santo em um só lugar. Nesta quarta-feira (8), o governador Renato Casagrande promoveu o lançamento do evento, em solenidade para prefeitos e secretários municipais de todo o Estado, no Palácio Anchieta, na Capital.

Os participantes tiveram a oportunidade de conhecer toda estrutura que será oferecida na Feira dos Municípios 2024, um crescimento de 30% em relação à feira do ano passado, além das novidades que os visitantes vão encontrar este ano.

O evento é uma iniciativa do Espírito Santo Convention & Visitors Bureau e do Governo do Estado, por meio da Agência de Desenvolvimento das Micro e Pequenas Empresas e do Empreendedorismo (Aderes) e das Secretarias de Turismo (Setur) e de Cultura (Setur), em parceria com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), a Assembleia Legislativa do Espírito Santo (Ales) e e a Associação dos Municípios do Espírito Santo (Amunes).

“Quero agradecer aos prefeitos e prefeitas aqui presentes para a apresentação da Feira dos Municípios 2024. A gente retomou esse evento para que cada região turística pudesse mostrar o seu potencial. Nossa atenção está voltada no desenvolvimento de nossas cidades e regiões, dando mais infraestrutura para quem vive lá e, como consequência, para também receber bem o turista. Assim podemos ter o turismo como um dos indutores do desenvolvimento econômico do nosso Estado”, afirmou o governador.

Casagrande prosseguiu: “O turismo é uma área estratégica para nós. Temos muito potencial interno. O capixaba ainda precisa conhecer o próprio Estado. E qualidade de vida para os moradores e para os turistas é ter uma educação de qualidade, mais infraestrutura, segurança, ou seja, diversos fatores. Quanto mais eficiente o Governo do Estado for na execução de políticas públicas e na prestação do serviço, mais qualidade de vida teremos para todos.”

O diretor-geral da Aderes, Alberto Gavini Filho, apresentou a planta do evento e destacou que neste ano o tema da Feira dos Municípios vem para reforçar as comemorações dos 150 anos da Imigração Italiana no Brasil. “É uma data importante para ser lembrada e também para recordarmos a formação do povo capixaba. Somos uma mistura de muitas etnias e durante a feira vamos valorizar todas elas. Os estandes dos municípios cresceram, assim como a praça de alimentação, que terá mais restaurantes e dois espaços”, completou.

“A diversidade cultural no Espírito Santo, esse mosaico incrível, traz tantas manifestações populares. O evento terá palcos que vão receber essa reunião de artistas, grupos, bandas e coletivos dos mais variados estilos e regiões do Estado. Essa programação foi construída em conjunto com as regiões. Na edição passada da Feira, a iniciativa foi um sucesso. Neste ano, vamos receber 40 grupos de vários lugares, colorindo os corredores e espaços da Feira dos Municípios”, comentou o secretário de Estado da Cultura, Fabricio Noronha.

O secretário de Estado do Turismo, Philipe Lemos, também falou durante o lançamento. “O turismo é um elemento protagonista para a economia capixaba, gerando empregos, oportunidades e preservando as tradições culturais e gastronômicas do Espírito Santo. A Feira dos Municípios é uma celebração dessa riqueza e diversidade, convidando as pessoas a mergulharem na essência deste estado cativante. Convido a todos a visitarem a Feira em junho para testemunhar a beleza deste evento”, destacou.

Após duas décadas de hiato, a Feira dos Municípios retornou no ano passado com sucesso total. Durante os quatro dias do evento, mais de 60 mil visitantes passaram pelo Pavilhão de Carapina e tiveram a oportunidade de conhecer 77 estandes dos municípios, além de curtir mais de 30 manifestações culturais e 20 atrações musicais capixabas. A praça de alimentação também movimentou o evento. Foram dez restaurantes e 20 cervejarias, com venderam mais de 30 mil porções e 50 mil copos de chopp ao público. O estacionamento solidário arrecadou mais de duas toneladas de alimentos, doados para comunidades ao redor do Pavilhão de Carapina.