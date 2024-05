Ferraço anuncia pré-candidatura a prefeito de Cachoeiro

O ex-prefeito de Cachoeiro e deputado estadual Theodorico Ferraço, anunciou, nesta quinta-feira (16), que vai disputar a Prefeitura da Capital Secreta nas eleições 2024.

“Em resposta aos pedidos e mensagens generosas, aos meus irmãos de Cachoeiro. Declaro publicamente com muita humildade e responsabilidade, que aceito ser PRÉCANDIDATO A PREFEITO nas próximas convenções partidárias e eleição, nesse ano de 2024. Em sintonia com os Partidos: PP , MDB, Partido Novo”.

O anúncio foi feito por meio de uma carta aberta a população;

