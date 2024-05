Festa de São José de Anchieta atrai fiéis do Brasil e aquece economia local

O município de Anchieta se prepara para receber milhares de fiéis de diversas partes do país entre os dias 29 de maio e 9 de junho, quando serão comemorados os dez anos de canonização e 490 de José Anchieta, o padroeiro do Brasil.

De acordo com o secretário municipal de Turismo, Caio Mozer, a expectativa é de que haja recorde de público em relação ao ano passado.

“A gente acredita que o público seja muito maior esse ano, em virtude da festa ocorrer no final de semana. Vai ser um grande ganho, tanto para a parte religiosa a missa acontecer no domingo. Várias paróquias já estão se movimentando, preparando os seus grupos de igrejas para poderem vir para a comemoração. Assim como a festa social, na sexta e no sábado, a gente tem uma expectativa muito boa de público”, explica.

Investimento

A Prefeitura de Anchieta já vem contribuindo com os festejos em homenagem ao padroeiro do Brasil, desde o último dia 3 de abril, quando foi a missa dos dez anos da canonização. Porém, os investimentos para manter a tradição de fé e devoção nacional viva dentro do município não pararam por aí.

“A partir do dia 25 quando vai ter a Caminhada Luminosa, seguida da Missa de Corpus Christi, toda novena e programação da festa a prefeitura entra com apoio nas estruturas de palco, sonorização, na logística de banheiros, alguns shows também a prefeitura que vem trazendo as atrações para as festividades”, afirma Mozer.

Aquecimento da economia em Anchieta

A festa no Santuário Nacional de São José de Anchieta atrai milhares de fiéis de diversas partes do Brasil e do mundo, movimentando o comércio e aquecendo a economia local.

Conforme explica o secretário de Turismo de Anchieta, os eventos têm um impacto bastante considerável na economia local.

“Seja através do setor produtivo, seja através do setor de eventos, como hotéis, pousadas e restaurantes, assim mesmo como os ambulantes. A cidade como é denominada de cidade empreendedora a gente tem essa iniciativa em diversos eventos e o evento nacional de São José de Anchieta é mais um que vem para agregar a economia local e aquecer o comércio”, explica.