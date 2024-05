Filho de Gugu Liberato se forma em faculdade nos Estados Unidos

João Augusto Liberato, filho de Gugu Liberato com Rose Miriam, se formou, aos 22 anos, no Rollins College, faculdade particular prestigiada da Flórida, nos Estados Unidos. Ele ingressou na universidade em 2020, e cursou administração de empresas com especialização em comunicação.

A anuidade no Rollins College, que aceita alunos estrangeiros, varia entre 26 mil dólares a 110 mil dólares (De R$ 133 mil a R$ 562 mil, na cotação atual). Segundo informações do site Notícias da TV, a mensalidade base da faculdade é de 9 mil dólares (cerca de R$ 46 mil). A maioria dos alunos consegue algum desconto graças ao SAT, uma prova que funciona como os vestibulares do Brasil.

O valor final também depende da análise da renda familiar de cada estudante: quanto maior ela for, maior será a mensalidade. Por isso, segundo os procedimentos, João Augusto deve ter informado em sua inscrição que é um dos herdeiros do montante de R$ 1 bilhão deixado por Gugu.

Na última semana, Rose Miriam compartilhou no Instagram registros da formatura de João Augusto, com cliques ao lado das irmãs, Sofia e Marina Liberato. A herança do apresentador foi motivo de brigas entre a família nos últimos anos.

Leia também: Susana Vieira lança biografia e revela qual o maior papel da carreira

“É com imensa alegria nos nossos corações que celebramos a graduação do João hoje pela manhã (…) Agora uma porta se abre para que ele possa caminhar tranquilamente, seguindo sempre adiante com Deus no coração. Papai não estava presente fisicamente, mas espiritualmente muito feliz com essa conquista”, escreveu Rose em uma primeira postagem. Mais tarde, compartilhou outras fotos do momento. Confira

Estadao Conteudo