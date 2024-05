Filho de Zé Vaqueiro volta à UTI um dia após alta; entenda o caso

Ingra Soares, esposa do cantor Zé Vaqueiro, contou em seu Instagram na sexta-feira (17) que o pequeno Athur, filho mais novo do casal, sofreu uma parada cardíaca e voltou para o hospital após ter tido alta no dia anterior. A empresária escreveu que Arthur está na UTI por conta da Síndrome de Patau, que o fez ficar internado nove meses depois de nascer.

Nas redes sociais, o cantor pernambucano postou uma foto no hospital e se manifestou: “Sei que eu e Ingra estamos fazendo de tudo por ele e por nossa família”.

A Síndrome de Patau, também chamada de trissomia 13, é definida pela presença de uma cópia adicional do cromossomo 13 em todas ou na maioria das células da pessoa. O crescimento intrauterino frequentemente é comprometido, levando ao nascimento de bebês com baixo peso. Além disso, a maioria deles pode ter complicações cardíacas congênitas e muitos podem apresentar malformações craniofaciais e microcefalia.

Estadao Conteudo