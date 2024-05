Flamengo decide futuro na Copa Libertadores diante do Bolívar

O Flamengo encara o Bolívar (Bolívia), a partir das 21h30 desta quarta-feira (15) no estádio do Maracanã, pela 5ª rodada do Grupo E da Copa Libertadores da América. Este é um confronto decisivo, pois o time boliviano lidera a chave com 10 pontos, enquanto o Rubro-Negro soma apenas quatro pontos.

O Flamengo encara o Bolívar (Bolívia), a partir das 21h30 (horário de Brasília) desta quarta-feira (15) no estádio do Maracanã, pela 5ª rodada do Grupo E da Copa Libertadores da América. Este é um confronto decisivo, pois o time boliviano lidera a chave com 10 pontos, enquanto o Rubro-Negro soma apenas quatro pontos. A Rádio Nacional transmite a partida ao vivo.

Para o jogo desta quarta o técnico Tite deve contar com um importante retorno, do meia uruguaio Arrascaeta, porém o volante Erick Pulgar e o atacante Bruno Henrique estão fora por causa de problemas no tornozelo esquerdo. Já o artilheiro Pedro, que sentiu um incômodo muscular na vitória de 2 a 0 sobre o Corinthians, está confirmado.

Jogando no Estádio Jornalista Mário Filho, o Flamengo apresenta ótimo retrospecto na Copa Libertadores. São 14 vitórias consecutivas e uma invencibilidade de 25 jogos. A última vez na qual o Rubro-Negro perdeu no Maracanã pela competição continental foi em 2019, para o Peñarol (Uruguai), quando ainda era treinado por Abel Braga.

Além do Bolívar, a chave do Flamengo conta ainda com o Palestino (Chile) e o Millonarios (Colômbia). Apenas duas equipes avançam às oitavas de final da competição continental.

Fonte: Agência Brasil