Foragido do sistema prisional é recapturado pela PC no ES

Um jovem de 27 anos, foragido do sistema prisional, foi recapturado durante o cumprimento de mandado de prisão no bairro São Benedito, em Cariacica, na última sexta-feira (3).

Segundo a Polícia Civil, o investigado cumpria pena por duas condenações pela prática do crime de tráfico de drogas. Além disso, o suspeito também é investigado em diversos inquéritos policiais em andamento na Delegacia de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cariacica.

A prisão do suspeito contou com a participação da Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cariacica.

Sendo assim, após os procedimentos de praxe, o capturado foi encaminhado ao Centro de Triagem de Viana (CTV), onde permanece à disposição da Justiça.