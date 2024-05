PF prende duas pessoas e centenas de caixas de anabolizantes em Cachoeiro

A Polícia Federal deflagrou na manhã desta terça-feira (7), a Operação Policial “FERMENTO”, com o objetivo de desarticular um grupo criminoso envolvido no comércio ilegal de anabolizantes.

No total, 28 Policiais Federais cumpriram sete mandados de busca e apreensão nos municípios de Cachoeiro de Itapemirim/ES, São Paulo/SP, Guarulhos/SP e Atibaia/SP.

Durante a ação, foram localizadas e apreendidas centenas de caixas de anabolizantes, com duas pessoas sendo presas em flagrante.

A investigação teve início em 2022, após a apreensão de uma encomenda de anabolizantes ilegais enviada de São Paulo para Cachoeiro de Itapemirim, através dos Correios. A partir dessa apreensão e, com o avanço das apurações, foi possível descortinar um grupo de pessoas responsável pela comercialização de grandes quantidades de anabolizantes pela internet, para todo o Brasil.

Além disso, também foi detectado que os distribuidores de anabolizantes preservavam o anonimato, usando documentos falsos e contas bancárias em nome de “laranjas”, para receberem pagamentos das vendas dos produtos ilegais.

Os crimes investigados são: comércio ilegal de anabolizantes (art. 273, § 1º-B, I do Código Penal), uso de documento falso (art. 304 do Código Penal) e lavagem de dinheiro (art. 1° da Lei 9.613/1998).

