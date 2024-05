Gestores escolares pactuam metas para aprendizagem em Ibatiba

Para garantir os direitos de aprendizagem dos estudantes da rede pública de ensino e elevar ainda mais os indicadores educacionais em Ibatiba, gestores escolares assinaram, no último dia 30, o Termo de Pactuação para o fortalecimento das ações educativas e avanço da qualidade da Educação Básica.

A cerimônia de assinatura do termo aconteceu na Escola Municipal David Gomes com a presença da secretária Municipal de Educação, Silvia Scussulin, a coordenadora do Pacto Pela Aprendizagem no Espírito Santo (PAES), Juliana Amorim de Freitas, de diretores e pedagogos das Escolas Municipais de Ensino Fundamental e a equipe da Secretaria Municipal de Educação.

De acordo com a coordenadora do PAES, Juliana Amorim, cada diretor assinou o termo de compromisso relacionado as metas da escola a qual é responsável, tomando ciência que as metas são definidas com base no Programa de Avaliação da Educação Básica do Espírito Santo (PAEBES e PAEBES ALFA), considerando os resultados nos componentes curriculares de Língua Portuguesa e Matemática considerando como base para o cálculo do Índice de Desempenho Educacional do Espírito Santo (IDEBES).

O Índice de Desenvolvimento da Educação Básica do Espírito Santo (Idebes) é o indicador instituído pela Sedu para medir o nível de qualidade da aprendizagem dos estudantes da rede pública, sendo essencial para o alcance da visão pactuada.

Após a assinatura da pactuação, houve um momento de reflexão onde a equipe da Secretaria Municipal de Educação salientou a importância de que toda a prática pedagógica nas escolas precisa objetivar a qualidade e equidade educacional.

Fonte: Prefeitura de Ibatiba.