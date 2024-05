Golpe: prefeito de cidade do Sul do ES tem WhatsApp clonado

O prefeito de Mimoso do Sul, Peter Costa, teve sua conta do aplicativo de mensagens WhatsApp clonada.

O crime foi descoberto neste sábado (18), após amigos do prefeito receberem mensagem por meio do aplicativo com pedindos de transferências bancárias.

Leia também: Reta final nos preparativos para a festa de Corpus Christi em Castelo

Por meio de nota, a Prefeitura de Mimoso confirmou o fato e disse que as medidas cabíveis estão sendo tomadas.

“Atenção! Clonaram o WhatsApp do Prefeito Peter Costa. Os golpistas estão pedindo dinheiro para amigos do Prefeito através de mensagens. Peter informa que fez o registro por e-mail e o processo irá demorar de cinco a dez dias para a recuperação do número. Favor desconsiderar qualquer mensagem deste sábado (18), após às 11h”, alertou a adminstração municipal.