Reta final nos preparativos para a festa de Corpus Christi em Castelo

A tradicional Solenidade de Corpus Christi, na Paróquia Nossa Senhora da Penha, em Castelo, completa 61 anos de história em 2024. Com o tema: “O pão nosso de cada dia, o pão eucarístico”, a maior festa do tipo no Espírito Santo e uma das dez maiores manifestações religiosas do Brasil, acontecerá nos dias 29 e 30 de maio, trazendo muitas novidades.

Responsáveis diretos pela realização da festa, os Frades Agostinianos Recoletos – O.A.R, o Instituto Cultural “Irmã Vicenza” com o apoio da Prefeitura Municipal de Castelo, promoveram uma pesquisa de opinião e detectaram que, para a maioria dos fiéis e visitantes entrevistados, ao longo dos anos, “o cheiro” dos tapetes mudou. Buscando retomar às origens, neste ano, os voluntários voltarão a usar cipreste (arbustos ornamentais), crista-de-galo (flores ornamentais e macias, com textura aveludada), palha de café preto e borra de pó de café que, juntos, exalam um agradável odor.

Outra novidade está na estrutura do evento: no chafariz central, na Biblioteca Pública Municipal (Castelinho) e na frente da Igreja Matriz – ambos na região central – serão montadas grandes estruturas decorativas alusivas ao tema da 61ª Festa de Corpus Christi. Outra novidade é a instalação de um grande portal marcando o início dos tapetes e o local onde começará a tradicional procissão Eucarística.

Festa de Corpus Christi

A confecção começará na noite de quarta-feira (29), e materiais como areia, pedras, folhas, flores, palha de café, dentre outros, serão utilizados na criação dos 17 quadros e 17 passadeiras que enfeitarão 1,2 quilômetros das ruas do centro da cidade. Serão 5 mil metros quadrados de tapetes com temas relacionados à vida eclesial, social, religiosa e cultural.

Mais de 3 mil voluntários estão trabalhando há meses nos preparativos para este evento. A programação que começou na terça-feira (14), com a Adoração Apostólica ao Santíssimo Sacramento, segue até o próximo dia 26.

“São doze dias de adoração porque são doze Comunidades, assim como são doze os discípulos. A adoração contemplará sete horas santas com as temáticas dos sete pedidos do pai nosso”, explicou a organização do evento.

Na quinta-feira (30), Solenidade de Corpus Christi, haverá Missa às 07h, 09h, 10h30, 12h e 16h. A Celebração Eucarística das 16h será presidida pelo bispo diocesano, Dom Luiz Fernando Lisboa CP. A procissão com o Santíssimo Sacramento da Eucaristia ocorre logo após a cerimônia religiosa.

Segundo o Prior e Pároco, Frei Antonio Rabanal Bueno, o evento começou como uma manifestação simples a partir de uma Irmã da Caridade de São Vicente de Paulo. “Em 1963, Irmã Vicenza confeccionou o primeiro tapete usando folhas verdes e flores, em frente à Capela de Nossa Senhora das Graças, na Santa Casa de Misericórdia”, contou.

Em 1964, com o apoio de Frei José Osés, à época Vigário Paroquial, um grupo decidiu fazer os tapetes no centro da cidade. No ano seguinte, algumas outras ruas foram enfeitadas e percorridas em procissão. Com o passar do tempo e a adesão da população, a festa ganhou notoriedade e grande destaque no cenário religioso nacional.

“São voluntários que, no dia anterior à comemoração, vencem o frio das noites de maio e trabalham arduamente para preparar lindos tapetes e passadeiras que renderão homenagens à presença de Jesus no Santíssimo Sacramento da Eucaristia.” A Festa de Corpus Christi em Castelo é patrimônio cultural imaterial do estado do Espírito Santo segundo a Lei nº 11.630/2022.

Foto: Divulgação Foto: Divulgação

Fonte: Diocese de Cachoeiro de Itapemirim