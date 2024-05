Granada é encontrada ativada dentro de residência no ES

Policiais militares encontraram uma granada escondida dentro de uma casa no bairro Feu Rosa, na Serra, na manhã desta quinta-feira (23).

Segundo a Polícia Militar, policiais militares receberam denúncias anônimas de que havia a prática de tráfico de drogas na região. No enatnto, ao chegarem próximo ao local informado, os militares avistaram um jovem, de 18 anos, com um volume suspeito na cintura, saindo de uma casa em uma bicicleta.

Foi realizada a abordagem ao jovem e durante a busca pessoal, foram encontrados seis tubos de cocaína e 15 buchas de maconha. No momento da abordagem, os policiais visualizaram mais drogas dentro da residência. Questionado, o suspeito informou que havia mais drogas em seu quarto.

Sendo assim, os militares realizaram buscas na casa e encontraram uma quantia em dinheiro, uma balança de precisão, dois cadernos de anotações e uma granada ativa, pronta para uso. O Esquadrão Antibomba do Batalhão de Missões Especiais (BME) foi acionado para detonar o artefato explosivo. O suspeito foi conduzido à 3ª Delegacia Regional da Serra.

