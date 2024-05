Mulher é suspeita de atear fogo no próprio namorado no ES

Uma mulher é suspeita de ter ateado fogo no próprio namorado no bairro Barramares, em Vila Velha, na madrugada da última quarta-feira (22).

De acordo com a Polícia Militar, uma assistente social acionou a PM, dizendo que na madrugada da última quarta-feira, um homem teria dado entrada no Hospital Jayme Santos Neves, na Serra, relatando que sua namorada havia ateado fogo nele.

Após as informações, os militares estiveram no hospital, porém não conseguiram contato com a vítima, que estava dormindo. A Polícia Civil foi acionada.

Sobre o caso, a Polícia Civil informou, em nota, que seguirá sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vila Velha, e até o momento, nenhum suspeito foi detido. Informações podem ser compartilhadas de forma sigilosa por meio do Disque-denúncia (181). Essas informações podem ser cruciais para o avanço das investigações.