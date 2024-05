Grave acidente entre moto e caminhão mata duas pessoas em Anchieta

Duas pessoas morreram em um grave acidente entre uma moto e um caminhão na Rodovia ES 060, na altura do balneário de Iriri, em Anchieta, litoral Sul do Espírito Santo. O acidente aconteceu na manhã desta sexta-feira (24).

De acordo com informações iniciais da Polícia Científica (PCIES), a perícia foi acionada por volta das 10h12 desta sexta-feira para uma ocorrência de colisão com vítima fatal, na Rodovia ES 060, em Iriri, Anchieta.

O corpo da vítima será encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim, para ser feito o exame cadavérico, que irá identificar a causa da morte. Disse ainda que não há outros detalhes, pois a ocorrência está em andamento. A dinâmica do acidente ainda é desconhecida.

