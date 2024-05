Ação da PRF resulta na apreensão de moto clonada na BR-101

A Polícia Rodoviária Federal apreendeu uma moto clonada que estava transitando no km 260 da BR-101, no município de Serra, no Espírito Santo, no início da noite da última quinta-feira (23).

A PRF informou que durante a ronda realizada pelos agentes, foi avistada uma motocicleta Yamaha/YBR150 Factor ED, de cor preta. No decorrer da abordagem, foi verificado que os elementos de identificação do veículo apresentavam sinais de adulteração.

Aos agentes, o condutor informou que não possuía carteira de habilitação e que adquiriu o veículo através de uma plataforma online, há aproximadamente um mês, recebendo apenas o documento de licenciamento impresso do automóvel.

Portanto, diante dos fatos narrados acima, o condutor foi encaminhado para a 3ª Delegacia Regional de Polícia Civil.