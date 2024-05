Guarda Municipal recupera carro furtado 1 hora após o crime no ES

Uma equipe da Guarda Civil Municipal de Vitória recuperou um carro furtado, em menos de uma hora depois da comunicação do crime. A recuperação do veículo ocorreu no bairro Romão, na capital, na última quinta-feira (30).

Segundo a GCM, o proprietário, um comerciante de 52 anos, registrou a ocorrência às 8h50 desta quinta-feira (30), contando que a caminhonete Strada havia sido estacionada na rua Leonilda Carnassa, em Tabuazeiro, na noite anterior. Porém, durante a manhã, percebeu que o veículo havia sido levado por criminosos.

Leia também: Itapemirim: PRF descobre passado “sórdido” de motorista na BR-101

Logo que foi feito o registro, o veículo foi flagrado pela central de monitoramento circulando pelas ruas da capital. A informação foi repassada para os guardas que realizavam patrulhamento. Às 9h40, uma equipe do Grupamento de Apoio Operacional (Gaop) chegou ao veículo, localizado no bairro Romão, também em Vitória. A caminhonete estava abandonada e foi recolhida para a delegacia.