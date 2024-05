Homem armado causa pânico e correria em São José do Calçado

Na madrugada deste sábado (25), os policiais militares do 3º Batalhão detiveram um homem, de 54 anos, e apreenderam uma arma de fogo durante abordagem realizada em São José do Calçado.

A Polícia Militar intensificou o patrulhamento no Centro do município, em virtude das festividades, quando, por volta das 3h, os policiais avistaram algumas pessoas correndo em direção a um posto de combustível.

Em seguida, os militares se depararam com um homem, sem camisa e portando uma arma de fogo em sua cintura.

De acordo com a PM, os agentes abordaram o suspeito e retiraram de sua cintura um revólver calibre 38, sem munições. O suspeito recebeu voz de prisão e foi encaminhado à 6ª Delegacia Regional de Alegre.

