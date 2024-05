Homem é atingido por disparos na porta de casa em Itapemirim

Um homem foi atingido por disparos de arma de fogo na porta de casa no bairro Campo Acima, em Itapemirim, litoral Sul do Espírito Santo, na tarde da última quinta-feira (9).

De acordo com informações da Polícia Militar, policiais militares foram acionados para verificar uma ocorrência de disparos de arma de fogo.

No local, a equipe encontrou uma grande quantidade de munições espalhadas pelo chão. Durante a ocorrência, a guarnição foi informada que um homem teria dado entrada na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Marataízes, vítima de disparos de arma de fogo.

Diante disso, os militares foram até a unidade e em conversa com a vítima, ele relatou que estava sentado com o primo na calçada de casa, momento que um veículo passou e os ocupantes efetuaram disparos de arma de fogo em sua direção. Policiais militares fizeram patrulhamento na região, mas nenhum suspeito foi localizado.

