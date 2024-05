PC e PM realizam operação conjunta contra organização criminosa no ES

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (Sesp) realiza, em todas as regiões do Estado do Espírito Santo, a Operação Cosud, com objetivo de intensificar ações de combate ao crime organizado, com foco em ações ostensivas contra o tráfico de drogas, armas, furto e roubo de cargas e veículos.

A Polícia Civil informou que ao todo, 2.950 policiais militares e 70 policiais civis divididos entre os dias 8 e 12 de maio e nas cinco regiões do Estado, integram o efetivo empregado nas ações. Além disso, há também a integração entre as forças de segurança para atuação nas áreas de divisa com o Rio de Janeiro e Minas Gerais.

Integrantes da Polícia Militar, da Polícia Civil e Polícia Penal se reúnem, na Praça do Papa, em Vitória, na tarde desta quinta-feira (9), para dar início a uma série de ações ostensivas que ocorrerão no decorrer da noite, em todos os municípios da Grande Vitória. Serão feitos pontos de bloqueio, abordagens, averiguação de suspeitos, entre outras atividades.