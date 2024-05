Homem é detido por porte ilegal de arma de fogo no ES

Na noite desta quinta-feira (9), policiais militares da Força Tática do 6° BPM detiveram um homem por porte ilegal de armas, no bairro Planalto de Carapina, na Serra.

A Polícia Militar informou que a equipe recebeu informações anônimas sobre uma pessoa portando arma de fogo. No entanto, os policiais foram ao local indicado e avistaram um homem em atitude de fundada suspeita, que foi abordado.

Em posse do detido, foram encontrados uma pistola da marca Glock, modelo G17, calibre 9mm, com seletor de rajada; três carregadores para pistola da marca Glock, modelo G17, calibre 9mm, cada um com capacidade para 17 munições; um carregador do tipo Drum Mag, com capacidade para 50 munições e um kit Roni.

Portanto, o detido, juntamente com o material apreendido, foi encaminhado à 3ª Delegacia Regional de Serra para as providências cabíveis.